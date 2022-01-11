Водночас головнокомандувач Збройних сил зазначив, що Україна не має наміру на когось нападати. Про це він повідомив в інтерв'ю британському телевізійному каналу Sky News.
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Ми будемо захищати свою землю до останньої краплі крові. Я маю навпаки людей заспокоювати, щоб вони спокійно спали у своїх домівках. Тому ще раз повторюся, що наші ЗСУ воюють 8-й рік, ведуть операцію на території Донецької та Луганської областей і готові вести операцію на території інших областей,
– сказав генерал-лейтенант.
Відповідаючи на запитання, чи зможуть 260 000 українських війських протистояти вторгненню Росії, Валерій Залужний наголосив: "Ми протидіємо наступу з 2014 року. Звичайно, будемо".
Він додав, що нині Збройні сили набагато краще оснащені, навчені та підготовлені, аніж 8 років тому.
Війська Росії біля кордонів України
- Ще в жовтні 2021 року в західних ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. ГУР підтвердило це, уточнивши, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.
- Світ обіцяє Москві потужні санкції у випадку агресії щодо України – під удар потрапить газопровід "Північний потік-2" та участь Росії у системі міжнародних платежів SWIFT.
- Кремль намагається шантажувати міжнародну спільноту через ультиматуми США та НАТО й оприлюднення переліку "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу.
- Олексій Данілов повідомив, що російських військ під українським кордоном зараз менше, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні 2021 року. Він переконаний, що ймовірність вторгнення низька.