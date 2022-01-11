Водночас головнокомандувач Збройних сил зазначив, що Україна не має наміру на когось нападати. Про це він повідомив в інтерв'ю британському телевізійному каналу Sky News.

Читайте також Путін посунув дату можливого вторгнення в Україну ближче до весни, – NYT

Ми будемо захищати свою землю до останньої краплі крові. Я маю навпаки людей заспокоювати, щоб вони спокійно спали у своїх домівках. Тому ще раз повторюся, що наші ЗСУ воюють 8-й рік, ведуть операцію на території Донецької та Луганської областей і готові вести операцію на території інших областей,

– сказав генерал-лейтенант.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть 260 000 українських війських протистояти вторгненню Росії, Валерій Залужний наголосив: "Ми протидіємо наступу з 2014 року. Звичайно, будемо".

Він додав, що нині Збройні сили набагато краще оснащені, навчені та підготовлені, аніж 8 років тому.

Зверніть увагу! Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що у випадку нового вторгнення Росії 90% громадян України захищатимуть Батьківщину.

Війська Росії біля кордонів України

Росія може влаштувати провокації біля України: дивіться відео