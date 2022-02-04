С таким настроением, как у десантника Кулымы, Украина точно победит агрессора. Так как военный снимает веселые танцевальные видео прямо с передовой.

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Ролик военного с танцем под песню Уитни Хьюстон "Queen of the night" стал вирусным в сети. Его даже опубликовали на странице Вооруженных сил.

Военный танцует на передовой: смотрите видео

Реакция пользователей сети

Пользователи сети с восторгом просматривают видео и распространяют его. Они пишут:

"Вы наши лучшие. Низкий поклон, вам, защитники Украины от рашиского нашествия";

"Верю в ВСУ";

"Закрывайте соцсети – лучше уже не будет";

"Наши котики! Спасибо за все";

"Если кого-то из России раздражают украинские военные, я хочу напомнить, что не они нападают, они защищаются".

Интересно, что ролик распространяют и иностранцы, и даже западные журналисты. Они пишут, что даже в самой сложной ситуации нужно уметь разряжаться. Некоторые предполагают, что так военный греется, потому что на фоне виден снег.

Десантник активно ведет тикток

Это не единственное видео, которым впечатляет Александр. Военный активно ведет тикток и публикует там видео с передовой. Одно из них даже набрало больше 1,2 миллиона просмотров.

Смотрите видео десантника, которое набрало больше миллиона просмотров:

Александра Кулыма танцует с побратимом: видео

Смотрите веселое видео военного с передовой:

Кстати, десантник снимает видео не только о том, чем занимаются военные в свободные минуты, но и семейный контент. В частности, ролики с танцами его дочерей.

Важно! Несмотря на информацию о возможном вторжении России, Вооруженные Силы Украины готовы противостоять агрессии и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.