Про це в ефірі 24 каналу сказав Костянтин Машовець – координатор моніторингової групи "Інформаційний спротив". Він оцінив, наскільки новостворені спеціальні загальновійськові підрозділи росії підготовлені до війни проти України.

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За його словами, згідно з указом, з яким формувався цей 3-й корпус, у збройних силах росії створювали ще 4 таких корпуси. Принаймні, їх повинні були зібрати.

Костянтин Машовець координатор моніторингової групи "Інформаційний спротив" Однак, наскільки я розумію, військово-політичне керівництво росії прийшло до висновку, що краще сконцентрувати свої сили, ресурси та можливості на формування принаймні одного, але більш-менш здатного, армійського корпусу.

І додав, що решта три не припинили процес свого формування. Утім там справи просуваються дуже повільно. По суті, кожен з військових округів росії повинен був сформувати такий резервний корпус. Однак справи пішли не за планом.

путін збільшує військо до 2 мільйонів осіб: як це вплине на війну

Разом з тим, як додав аналітик, рішення путіна збільшити чисельність війська може вплинути на ситуацію на фронті. Однак мовиться про довготривалу перспективу. І то за умови, що їм вдасться знайти додаткові джерела та шляхи нарощення чисельності власного війська.

"Якщо допустити, що це відбуватиметься через продовження термінів строкової служби, то це матиме великі соціально-психологічні наслідки для росіян", – додав Машовець.

Однак говорити про рівень впливу цього чинника на війну безпосередньо можна лише у тому разі, якщо буде помітно активно нарощуватись чисельність путінського війська. Варто зауважити, що цей процес – тривалий, наголосив експерт.

Тож раніше весни 2023 року це ніяк не позначиться на поточній ситуації на війні.

Куди спробує наступати 3-й армійський корпус росії

Як відомо, 10 серпня розвідка Великої Британії інформувала, що в росії майже напевно створено нове велике формування сухопутних військ – 3-й армійський корпус, який базується в селищі Муліно Нижньогородської області.

Водночас британці зазначали, що через "обмежений рівень народного ентузіазму" росія навряд чи зможе набрати до цього корпусу необхідну кількість людей. А ефект створення нового формування навряд чи буде вирішальним для всієї російської військової кампанії.

Однак 28 серпня в Інституті вивчення війни попередили, що в Україну перекинуть добровольчі батальйони, що входять до складу 3-го армійського корпусу росії. Їх використають для відновлення наступу.

Ймовірно, вони намагатимуться наступати на Донецькому та Південному напрямках.

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