Об этом в эфире 24 каналу сказал Константин Машовец – координатор мониторинговой группы "Информационное сопротивление". Он оценил, насколько сновосозданные специальные общевойсковые подразделения россии подготовлены к войне против Украины.

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По его словам, согласно указу, с которым формировался этот 3-й корпус, в вооруженных силах россии создавали еще 4 таких корпуса. Во всяком случае, их должны были собрать.

Константин Машовец координатор мониторинговой группы "Информационное сопротивление" Однако, насколько я понимаю, военно-политическое руководство россии пришло к выводу, что лучше сконцентрировать свои силы, ресурсы и возможности на формировании по крайней мере одного, но более или менее способного, армейского корпуса.

И добавил, что остальные три не прекратили процесс своего формирования. Впрочем, там дела продвигаются очень медленно. По сути, каждый из военных округов россии должен был сформировать такой резервный корпус. Однако дела пошли не по плану.

путин увеличивает войско до 2 миллионов человек: как это повлияет на войну

Вместе с тем, как добавил аналитик, решение путина увеличить численность войск может повлиять на ситуацию на фронте. Однако говорится о долговременной перспективе. И при условии, что им удастся найти дополнительные источники и пути наращивания численности собственного войска.

"Если допустить, что это будет происходить из-за продления сроков срочной службы, то это будет иметь большие социально-психологические последствия для россиян", – добавил Машовец.

Однако говорить об уровне влияния этого фактора на войну можно только в том случае, если будет заметно активно наращиваться численность путинского войска. Следует заметить, что этот процесс – длительный, подчеркнул эксперт.

Ранее весной 2023 года это никак не отразится на текущей ситуации на войне.

Куда попытается наступать 3-й армейский корпус россии

Как известно, 10 августа разведка Великобритании информировала, что в россии почти наверняка создано новое крупное формирование сухопутных войск – 3-й армейский корпус, базирующийся в поселке Мулино Нижегородской области.

В то же время британцы отмечали, что из-за "ограниченного уровня народного энтузиазма" россия вряд ли сможет набрать в этот корпус необходимое количество людей. А эффект создания нового формирования вряд ли будет решающим для российской военной кампании.

Однако 28 августа в Институте изучения войны предупредили, что в Украину перекинут добровольческие батальоны, входящие в состав 3-го армейского корпуса россии. Их используют для возобновления наступления.

Вероятно, они постараются наступать на Донецком и Южном направлениях.

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