Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что третий армейский корпус не решает проблему российских оккупантов.

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"Оккупанты хотят усиливать два направления"

Жданов отметил, что часть третьего армейского корпуса появилась на Юге Украины. Согласно сообщениям российских СМИ, оккупанты из этого корпуса находятся в районе Мелитополя, также они сейчас будут передвигаться из Ростова в Донецк.

Они хотят усиливать два направления. Хотят укрепить Мелитополь и усилить действия частных компаний, то есть наемников на Донецком направлении, в частности, Бахмутское и Авдеевское направления,

– сказал военный эксперт.

По его словам, на Бахмутском и Авдеевском направлениях до сих пор идут атаки со стороны российских войск. Вражеские наемники ни дня не прекращают там своих атак.

Жданов о важности Мелитополя: смотрите видео

Чем важен Мелитополь

Жданов считает, что третий армейский корпус не решает проблему россиян. Если бы они его применили на одном направлении, возможно, было бы какое-то усиление их действий.

Поскольку они его распылили по разным, то толку не будет. И, на мой взгляд, он дальше от Мелитополя вряд ли уйдет,

– отметил он.

Военный эксперт отметил, что захватчики боятся, чтобы Вооруженные Силы Украины не начали движение в сторону этого города. Ведь Мелитополь – это ключ к Югу Украины.

Мелитополь, объяснил Жданов, решает сразу несколько вопросов. В частности, вопросы Запорожской и Херсонской областей. И что самое главное – он решает вопрос прекращения сухопутного коридора в Крым.

Обратите внимание! Россияне планировали, что в группировку удастся набрать около 15 – 15,5 тысячи личного состава. Но им не удалось этого сделать. По данным мониторинговой группы "Информационное сопротивление", в настоящее время в 3 армейском корпусе находится от 10,5 до максимум 11,5 тысяч оккупантов.

Третий армейский корпус в Украине: что известно

В Украину перебрасывают добровольческие батальоны, входящие в состав 3-го армейского корпуса россии. В американском Институте изучения войны считают, что их используют для возобновления наступления.

Известно, что третий армейский корпус был сформирован только недавно специально для участия в боевых действиях на территории Украины.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские оккупанты перегруппируют третий армейский корпус на оккупированную часть Запорожья. Враг планирует там идти в наступление.

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