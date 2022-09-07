Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что третий армейский корпус не решает проблему российских оккупантов.
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"Оккупанты хотят усиливать два направления"
Жданов отметил, что часть третьего армейского корпуса появилась на Юге Украины. Согласно сообщениям российских СМИ, оккупанты из этого корпуса находятся в районе Мелитополя, также они сейчас будут передвигаться из Ростова в Донецк.
Они хотят усиливать два направления. Хотят укрепить Мелитополь и усилить действия частных компаний, то есть наемников на Донецком направлении, в частности, Бахмутское и Авдеевское направления,
– сказал военный эксперт.
По его словам, на Бахмутском и Авдеевском направлениях до сих пор идут атаки со стороны российских войск. Вражеские наемники ни дня не прекращают там своих атак.
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Чем важен Мелитополь
Жданов считает, что третий армейский корпус не решает проблему россиян. Если бы они его применили на одном направлении, возможно, было бы какое-то усиление их действий.
Поскольку они его распылили по разным, то толку не будет. И, на мой взгляд, он дальше от Мелитополя вряд ли уйдет,
– отметил он.
Военный эксперт отметил, что захватчики боятся, чтобы Вооруженные Силы Украины не начали движение в сторону этого города. Ведь Мелитополь – это ключ к Югу Украины.
Мелитополь, объяснил Жданов, решает сразу несколько вопросов. В частности, вопросы Запорожской и Херсонской областей. И что самое главное – он решает вопрос прекращения сухопутного коридора в Крым.
Третий армейский корпус в Украине: что известно
- В Украину перебрасывают добровольческие батальоны, входящие в состав 3-го армейского корпуса россии. В американском Институте изучения войны считают, что их используют для возобновления наступления.
- Известно, что третий армейский корпус был сформирован только недавно специально для участия в боевых действиях на территории Украины.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские оккупанты перегруппируют третий армейский корпус на оккупированную часть Запорожья. Враг планирует там идти в наступление.
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