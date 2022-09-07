Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что третий армейский корпус не решает проблему российских оккупантов.

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"Оккупанты хотят усиливать два направления"

Жданов отметил, что часть третьего армейского корпуса появилась на Юге Украины. Согласно сообщениям российских СМИ, оккупанты из этого корпуса находятся в районе Мелитополя, также они сейчас будут передвигаться из Ростова в Донецк.

Они хотят усиливать два направления. Хотят укрепить Мелитополь и усилить действия частных компаний, то есть наемников на Донецком направлении, в частности, Бахмутское и Авдеевское направления,
– сказал военный эксперт.

По его словам, на Бахмутском и Авдеевском направлениях до сих пор идут атаки со стороны российских войск. Вражеские наемники ни дня не прекращают там своих атак.

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Чем важен Мелитополь

Жданов считает, что третий армейский корпус не решает проблему россиян. Если бы они его применили на одном направлении, возможно, было бы какое-то усиление их действий.

Поскольку они его распылили по разным, то толку не будет. И, на мой взгляд, он дальше от Мелитополя вряд ли уйдет,
– отметил он.

Военный эксперт отметил, что захватчики боятся, чтобы Вооруженные Силы Украины не начали движение в сторону этого города. Ведь Мелитополь – это ключ к Югу Украины.

Мелитополь, объяснил Жданов, решает сразу несколько вопросов. В частности, вопросы Запорожской и Херсонской областей. И что самое главное – он решает вопрос прекращения сухопутного коридора в Крым.

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