Втрати ворога на Півдні

Наші воїни завдають загарбникам чималих втрат. Так, від початку повномасштабної війни росії проти України ЗСУ знищили вже 54 250 окупантів. Зокрема, росіян і їх техніку ліквідують і на Півдні країни.

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За оперативною інформацією Оперативного командування "Південь", обстановка на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони.

Українська авіація впродовж доби нанесла 3 удари по ворогу, знищено 2 безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівня. Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 320 вогневих завдань.

ЗСУ забезпечили вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. У результаті – в окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити.

Крім того, відмінусовано баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку.

Загалом підтверджені втрати ворога складають:

62 росіяни

5 одиниць броньованої техніки

Більше про ситуацію на Півдні у відео: