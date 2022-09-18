Потери врага на Юге

Наши воины наносят захватчикам немалые потери. Так, с начала полномасштабной войны россии против Украины ВСУ уничтожили уже 54 250 кафиров . В частности, россиян и их технику ликвидируют и на юге страны.

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По оперативной информации Оперативного командования "Юг", обстановка на южнобугском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны.

Украинская авиация на протяжении суток нанесла 3 удара по врагу, уничтожены 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня. Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 320 огневых задач .

ВСУ обеспечили огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений. В результате – у кафиров разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить.

Кроме того, отменена баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику.

В общем, подтвержденные потери врага составляют:

62 россиянина

5 единиц бронированной техники

Больше о ситуации на Юге в видео: