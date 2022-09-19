Це сталося близько 14 години дня 19 вересня. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".

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Українські військові знищили безпілотник росії

У Кам'янському районі Дніпропетровщини розрахунком підрозділу повітряного командування "Схід" збитий ворожий БпЛА.

Тримаємо стрій!
– зазначили у відомстві.


На Дніпропетровщині збили безпілотник ворога / фото Повітряне командування "Схід"

Яких втрат зазнали росіяни в Україні

  • особового складу – 54 650 (+170) окупантів;
  • танків – 2 212 (+2) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 4 720 (+2) одиниць,
  • артилерійських систем – 1 313 (+4) одиниць,
  • РСЗВ – 312 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 168 (+0) одиниць,
  • літаків – 251 (+0) одиниця,
  • гелікоптерів – 217 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2) одиниць,
  • крилаті ракети – 238 (+0) одиниць,
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 581 (+3) одиниця,
  • спеціальна техніка / special equipment – 125 (+3) одиниць.

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