Це сталося близько 14 години дня 19 вересня. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".
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Українські військові знищили безпілотник росії
У Кам'янському районі Дніпропетровщини розрахунком підрозділу повітряного командування "Схід" збитий ворожий БпЛА.
Тримаємо стрій!
– зазначили у відомстві.
На Дніпропетровщині збили безпілотник ворога / фото Повітряне командування "Схід"
Яких втрат зазнали росіяни в Україні
- особового складу – 54 650 (+170) окупантів;
- танків – 2 212 (+2) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4 720 (+2) одиниць,
- артилерійських систем – 1 313 (+4) одиниць,
- РСЗВ – 312 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 168 (+0) одиниць,
- літаків – 251 (+0) одиниця,
- гелікоптерів – 217 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2) одиниць,
- крилаті ракети – 238 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 581 (+3) одиниця,
- спеціальна техніка / special equipment – 125 (+3) одиниць.
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