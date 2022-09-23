Украинские военные поразили более 20 районов сосредоточения силы оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка.

Также авиация Сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, на разных направлениях, уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БпЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневые поражения, в частности, по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициям ПВО, 3 – артиллерии, а также 3 складам боеприпасов.

Напомним, что ВСУ продолжают наступать в направлении Лимана Донецкой области. Наши военные пытались прорвать оборону врага вокруг селения Ямполь.

Также бойцы ВСУ расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от Северского Донца. Таким образом, они могут окружить российские силы вокруг Лимана.

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