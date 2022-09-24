В военкоматах россии подошли к мобилизации очень ответственно – мужчинам сразу выдают черные пакеты. Об этом свидетельствует видео в соцсетях.

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Частичная мобилизация не может проходить без черных пакетов

Как пишет "Оперативный ВСУ ", во Владивостоке мобилизованным не дают зимнего комплекта обмундирования из-за хищения генералами складов. Однако мужчинам выдают черные пакеты. Кажется, это для того, чтобы мы не тратили свои на оккупантов.

Смотрите видео, как в россии беспокоятся о своих новоиспеченных военных:

Россиянам проще бежать из страны, чем сопротивляться

Граждане россии после объявления мобилизации массово бегут из страны. 22 сентября на границе россии и Грузии зафиксировали огромные очереди. В то же время в Казахстане предложили закрыть въезд для россиян в страну. Пока там не планируют выдавать им вид на жительство. Литва тоже не будет предоставлять убежище россиянам, которые убегают от ответственности. А в Латвии из-за войны россии против Украины ограничили въезд российским гражданам с шенгенскими визами.

Украинские защитники уже готовятся встречать "частично мобилизованных" россиян

Пограничники готовятся выполнять задачи на фронте. Каждый день им рассказывают, как нужно обустраивать скрытый пост наблюдения и уметь работать в команде.

Перед военными сейчас стоит задача – освободить оккупированные территории, поэтому в подготовке главный акцент стоит в наступательных действиях. Ребята подходят к этому ответственно. Они просчитывают детали, распределяют роли и продумывают несколько запасных сценариев.

А у российских оккупантов серьезные проблемы на фронте, поэтому руководство кремля и объявило мобилизацию.

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