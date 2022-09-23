Найбільш складана, але контрольована обстановка зараз на Сході України. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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ЗСУ звільнили Яцьківку

Громов розповів, що підрозділи Сил оборони встановили повний контроль над населеним пунктом Яцьківка, що через річку Оскіл від Харківської області.

В ході проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка,

– заявив Громов.

Біля Бахмута вдалося відновити втрачені позиції

За словами генерала, на Бахмутському напрямку складно, проте контрольовано. Окупанти ведуть регулярні обстріли та намагаються відтіснити наших військових від позицій.

Загалом росіяни планують оточити Бахмут, проте ЗСУ продовжують тримати оборону. Крім цього, вдалось відновити раніше втрачені позиції ЗСУ південніше Бахмуту.

нагадаємо, що за добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка.

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