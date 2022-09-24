В рамках подавления несогласных с маразмом царя задерживают даже тех, кто не причастен к антивоенным митингам. В частности, такой случай произошел в Новосибирске.
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Задержанная женщина ничего не понимает
Женщину, не причастную к протестам, запихали с другими прохожими в автозак и увезли в неизвестном направлении. На видео видна и паника россиянки, хотя окружающие пытаются ее успокоить. В частности, она не понимает ни куда ее везут, ни как ей потом добираться домой в соседний Зоринск.
Как выяснилось, россиянка просто проходила мимо митингов и фотографировала себя, за что ее увезли на допрос. Куда – неизвестно. "Куда команду дадут, туда и повезем", – коротко ответили силовики на все вопросы.
Силовики бросили в автозак непричастную к митингам россиянку: видео
Беспредел силовиков происходит по всей стране
Подобные случаи произошли 24 сентября также в Москве и Саратове. Там на допросы забирали даже девушку, сидевшую на лавочке, а 16-летнего парня ударили прикладом по голове.
Что показательно прослеживалось на всех митингах в россии – рядовые свидетели произвола силовиков реагировали лишь молчаливой видеосъемкой на мобильные телефоны.
Задержание девушки в Москве: видео
Протесты в россии: что известно
- В первый же день объявления частичной мобилизации по территории страны-агрессора прокатились протесты. Тогда, 21 сентября, силовики задержали многих россиян.
- Также неразборчивость в задержаниях прослеживалась с самого начала. Так, в Екатеринбурге полиция задержала россиян, которые вышли не против, а за мобилизацию.
- 24 сентября на повторные протесты россияне вышли с лозунгами "Мы не мясо". Власть это не очень поразило, и для подавления народа она согнала на площади силовиков, которых было больше протестующих.
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