В рамках приборкання незгідних з маразмом царя затримують навіть тих, хто не причетний до антивоєнних мітингів. Зокрема, такий випадок стався у Новосибірську.

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Жінка, яку затримали, нічого не розуміє

Жіночку, яка не була причетна до протестів, запхали з іншими прохожими в автозак та повезли у невідомому напрямку. На відео видно і паніку росіянки, хоч оточуючі намагаються її заспокоїти. Зокрема, вона не розуміє ні куди її везуть, ні як їй потім добиратися додому, у сусідній Зоринськ.

Як з'ясувалося, росіянка просто проходила повз мітинги та фотографувала себе, за що її повезли на допит. Куди – не відомо. "Куди команду дадуть, туди й повеземо", – коротко на всі питання відповіли силовики.

Силовики кинули в автозак непричетну до мітингів росіянку: відео

Свавілля силовиків відбувається по всій країні

Схожі випадки трапилися 24 вересня також у Москві та Саратові. Там на допити забирали навіть юначку, яка сиділа на лавочці, а 16-річного хлопця вдарили прикладом по голові.

Що показово прослідковувалося на усіх мітингах у росії – пересічні свідки свавілля силовиків реагували лише мовчазною відеозйомкою на мобільні телефони.

Затримання дівчини у Москві: відео

Протести у росії: що відомо

У перший же день оголошення часткової мобілізації по території країни-агресорки прокотилися протести. Тоді, 21 вересня, силовики затримали багатьох росіян.

Також нерозбірливість в затриманнях прослідковувалася від самого початку. Так, в Єкатеринбурзі поліція затримала росіян, які вийшли не проти, а за мобілізацію.

24 вересня на повторні протести росіяни вийшли з гаслами "Ми не м'ясо". Владу це не дуже вразило, і для придушення народу вона зігнала на площі силовиків, яких було більше, ніж протестувальників.

До речі – в росії спалили вже кілька військкоматів через мобілізацію: дивіться відео