Заяву про відставку Ліз Трасс 25 жовтня прийняв король Чарльз ІІІ. Після цього вона мала змогу виголосити прощальну промову біля Даунінг-стріт.
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Бути прем'єром – величезна честь, – Трасс
За словами Ліз Трасс, обіймати посаду прем'єр-міністерки було для неї величезною честю. Вона також наголосила на тому, що уряд під її керівництвом "терміново та рішуче діяв на боці працьовитих сімей і підприємств".
З часів перебування на посаді прем'єр-міністерки я як ніколи переконана, що нам потрібно бути сміливими,
– наголосила Трасс.
Вона додала, що Велика Британія не має права дозволити собі бути країною, у якої низький рівень розвитку. Тож державі, за словами Трасс, слід скористатися тими свободами, які вона отримала завдяки Brexit. Також у своїй промові політикиня наголосила, що Велика Британія повинна продовжувати підтримувати Україну.
Своєму наступникові – Ріші Сунаку – вона побажала всіляких успіхів. Також підкреслила, що вірить у британський народ. І, наголосила Трасс, вона вірить, що попереду на них очікують "світліші дні".
Зауважимо, що згідно з протоколом Ліз Трасс повинна була спочатку прибути до Букінгемського палацу, щоб провести свою останню аудієнцію з королем. Після цієї конституційної формальності, прем'єр-міністерка офіційно завершує обіймати свою посаду.
Під час зустрічі з Чарльзом ІІІ вона оголосила, що втратила підтримку партії та не є її лідером. А вже після цього Трасс озвучила королю, що саме Ріші Сунак – найкраща кандидатура на відповідний пост.
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