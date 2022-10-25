Заявление об отставке Лиз Трасс 25 октября принял король Чарльз III. После этого она имела возможность произнести прощальную речь возле Даунинг-стрит.
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Быть премьером – огромная честь, – Трасс
По словам Лиз Трасс, занимать должность премьер-министра было для нее огромной честью. Она также отметила, что правительство под ее руководством "срочно и решительно действовало на стороне трудолюбивых семей и предприятий".
Со времен пребывания на посту премьер-министра я как никогда убеждена, что нам нужно быть смелыми,
– подчеркнула Трасс.
Она добавила, что Великобритания не имеет права позволить себе быть страной, у которой низкий уровень развития. Поэтому государству, по словам Трасс, следует воспользоваться теми свободами, которые оно получило благодаря Brexit. Также в своей речи политик подчеркнула, что Великобритания должна продолжать поддерживать Украину.
Своему преемнику – Риши Сунаку – она пожелала всяческих успехов. Также подчеркнула, что верит в британский народ. И, подчеркнула Трасс, она верит, что впереди их ожидают "более светлые дни".
Отметим, что согласно протоколу Лиз Трасс должна была сначала прибыть в Букингемский дворец, чтобы провести свою последнюю аудиенцию с королем. После этой конституционной формальности, премьер-министр официально завершает занимать свою должность.
Во время встречи с Чарльзом III она объявила, что потеряла поддержку партии и не является ее лидером. А уже после этого Трасс озвучила королю, что именно Риши Сунак – лучшая кандидатура на соответствующий пост.
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