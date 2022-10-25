Заявление об отставке Лиз Трасс 25 октября принял король Чарльз III. После этого она имела возможность произнести прощальную речь возле Даунинг-стрит.

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Быть премьером – огромная честь, – Трасс

По словам Лиз Трасс, занимать должность премьер-министра было для нее огромной честью. Она также отметила, что правительство под ее руководством "срочно и решительно действовало на стороне трудолюбивых семей и предприятий".

Со времен пребывания на посту премьер-министра я как никогда убеждена, что нам нужно быть смелыми,

– подчеркнула Трасс.

Она добавила, что Великобритания не имеет права позволить себе быть страной, у которой низкий уровень развития. Поэтому государству, по словам Трасс, следует воспользоваться теми свободами, которые оно получило благодаря Brexit. Также в своей речи политик подчеркнула, что Великобритания должна продолжать поддерживать Украину.

Своему преемнику – Риши Сунаку – она пожелала всяческих успехов. Также подчеркнула, что верит в британский народ. И, подчеркнула Трасс, она верит, что впереди их ожидают "более светлые дни".

Это интересно! Журналисты отметили, что прощальная речь длилась 186 секунд, что на 90 секунд дольше, чем заявление об отставке.

Отметим, что согласно протоколу Лиз Трасс должна была сначала прибыть в Букингемский дворец, чтобы провести свою последнюю аудиенцию с королем. После этой конституционной формальности, премьер-министр официально завершает занимать свою должность.

Во время встречи с Чарльзом III она объявила, что потеряла поддержку партии и не является ее лидером. А уже после этого Трасс озвучила королю, что именно Риши Сунак – лучшая кандидатура на соответствующий пост.

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