Один из источников сообщил, что телефон был настолько сильно скомпрометирован, что теперь его поместили в запертый сейф в правительственном помещении.

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Джонсон решил скрыть эту историю

Предполагается, что кибершпионы получили доступ к "сверхсекретным перепискам" Трасс с ключевыми международными партнерами, а также к частной беседе с ее ведущим политическим союзником Квази Квартенгом.

Взлом обнаружили еще во время летней предвыборной кампании консерваторов, когда госпожа Трасс была министром иностранных дел. Но тогда, по указанию тогдашнего премьера Бориса Джонсона, эти подробности решили скрыть.

Какие данные получили злоумышленники

Источники сообщили, что хакеры скачали все переписки Лиз Трасс за год.

Сообщения, попавшие в иностранные руки, включали критические замечания госпожи Трасс и ее будущего канцлера Квартенга в адрес Джонсона , что приводило к потенциальному риску шантажа.

, что приводило к потенциальному риску шантажа. Считается также, что они включали "очень щепетильные обсуждения" с высокопоставленными министрами иностранных дел о войне в Украине, в том числе подробные обсуждения поставок оружия.

Инцидент, раскрытый источниками в службе безопасности, раскрывает тайну того, почему незадолго до того, как стать премьером, Трасс была вынуждена сменить номер мобильного телефона, которым она пользовалась более десяти лет.

Это то, против чего мы выступаем. Россия делает это постоянно. Их единственная цель – отомстить нам. Мы все слишком небрежно относимся к нашим телефонам в целом. Министры должны быть гораздо более осторожными и ни в коем случае не использовать свои личные телефоны. Я предполагаю, что мой собственный телефон взломан,

– сказал бывший лидер Консервативной партии Иен Дункан Смит.

Эксперт по безопасности профессор Энтони Глис сказал, что он был "ошеломлен" разоблачением журналистов.

У нас есть министры, которые используют свои личные телефоны для ведения государственных дел через WhatsApp и личную электронную почту, и это должно быть немедленно прекращено. Это совершенно безответственно. Это совершенно ужасно. Что вдвойне ужасно, это то, что Борис Джонсон знал, что это произошло, но решил не сообщать об этом. И я боюсь, что Лиз Трасс может быть не одинока в компрометации своего телефона,

– сказал он.

Подозреваемый номер один – Россия

По его словам, главными подозреваемыми являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Однако самые главные подозреваемые – "шпионы Путина".

Бывший старший офицер военной разведки Филипп Ингрем сказал, что телефон госпожи Трасс будет находиться в защищенном правительственном месте. Эксперты должны провести соответствующие экспертизы. Для того чтобы отследить, кто стоит за этими атаками, нужно время.

СБУ разоблачила группу хакеров, работавших на Россию

Недавно Служба безопасности Украины задержала хакерскую группировку, которая атаковала людей не только в Украине, но и в Европейском Союзе.

Хакеры взламывали активные аккаунты интернет-пользователей, получая доступ к персональным данным. Затем их передавали россиянам.

Так, "оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты. Они использовали полученные данные для распространения фейковых новостей с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций являлась масштабная дестабилизация в странах.

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