Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен провели телефонные переговоры 6 ноября. Политики обсудили финансовую поддержку Украины в ближайшие месяцы.

Украина не получит 3 миллиарда евро из пакета помощи ЕС до конца этого года, – журналист

Еврокомиссия на следующей неделе рассмотрит предложение о выделении 18 миллиардов евро

Урсула фон дер Ляйен сообщила Владимиру Зеленскому, что на следующей неделе она внесет на рассмотрение Еврокомиссии пакет помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро ежемесячно. То есть речь идет о выделении 18 миллиардов на предоставление финансовой поддержки нашему государству в следующем году.

Президент фон дер Ляйен сообщила президенту Зеленскому, что на этой неделе она предложит значительный финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 миллиарда евро в месяц, на общую сумму составляет до 18 миллиардов евро, что в значительной степени будет способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год,

– говорится в сообщении Еврокомиссии.