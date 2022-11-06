Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн провели переговори телефоном 6 листопада. Політики обговорили фінансову підтримку України в найближчі місяці.

Зверніть увагу Україна не отримає 3 мільярди євро з пакету допомоги ЄС до кінця цього року, – журналіст

Єврокомісія наступного тижня розгляне пропозицію виділення 18 мільярдів євро

Урсула фон дер Ляєн повідомила Володимиру Зеленському, що наступного тижня вона внесе на розгляд Єврокомісії пакет допомоги Україні у розмірі 1,5 мільярда євро щомісяця. Тобто мова йде про виділення 18 мільярдів на надання фінансової підтримки нашій державі у наступному році.

Президентка фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 мільярда євро на місяць, на загальну суму становить до 18 мільярдів євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік,

– йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зеленський та фон дер Ляєн погодилися, що регулярне надання фінансової підтримки Україні є важливим на тлі повномасштабної війни.