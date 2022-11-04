Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк з посиланням на власні джерела. За його словами, про це стало відомо після зустрічі європейських дипломатів.

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Чому Україна не отримає гроші

Дипломати з країн-членів Євросоюзу напередодні зустрілися для обговорення майбутнього фінансування України. Однак 3 мільярди євро з цьогорічного макрофінансового пакету допомоги Україна не отримає. Журналіст не назвав причину цього.

Після того, як вчора дипломати країн-членів ЄС обговорили майбутнє фінансування Україна, тепер стало зрозуміло, що останні 3 мільярди євро з 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги, яка була обіцяна Україні у 2022 році, не будуть виплачені цього року,

– повідомив Йозвяк.

Варто зазначити, що міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці жовтня заявив, що Україна очікує транш на 2,5 мільярда євро у листопаді та ще пів мільярда – у грудні. Тобто таким чином сума отриманої допомоги зросте до 6 мільярдів євро. Однак щодо останніх 3 мільярдів у ЄС точаться дискусії. Мовляв, у якому форматі їх надати – у вигляді кредитів чи грантів.

Отримання коштів є важливим для України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні в інтерв'ю німецьким ЗМІ заявив, що 60% видатків з українського бюджету йдуть на оборону держави. Тому фінансова допомога партнерів йде на соціальні потреби, тобто на соціальні виплати, зарплати та пенсії.

То ж серйозна затримка чи відсутність фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів у найгіршому випадку може призвести до того, що держава просто не зможе платити зарплати та пенсії.

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