Президент розповів, що сьогодні спілкувався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ця розмова була дуже продуктивною.

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Зеленський анонсував посилення тиску на Іран

Глава держави зауважив, що під час робочої розмови з президенткою Єврокомісії вона підтвердила надання макрофінансової підтримки для України – до кінця цього року і в наступному. Обсяг і деталі цієї програми представлять вже на тижні, що починається.

Говорили також про допомогу у відновленні нашої енергетики, енергетичної інфраструктури. Я дякую й за повну підтримку наших зусиль для збереження експортної зернової ініціативи,

– додав Зеленський.

Також Зеленський та фон дер Ляєн обговорили посилення тиску на іранський режим. Адже його співучасть у російському терорі має бути покарана. Це питання винесуть не лише на рівень традиційних партнерів України.

"Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії подовжувати цю війну, а отже, й подовжити дію тих загроз для світу, які спровоковані саме російською війною. Якби не іранське постачання зброї агресору, ми зараз були б уже ближче до миру", – наголосив президент.

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