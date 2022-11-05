За словами Мютценіха, він потрапив у список терористів за підтримку дипломатичних зусиль у війні з Росією. Політик також скаржиться на погрози.

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Лідер фракції Шольца заявив, що Україна внесла його в список терористів

За словами Мютценіха, він роздратований тим, що український уряд вніс його до списку терористів. Причиною нібито є те, що німецький політик працює над припиненням вогню або можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків через локальні перемир'я.

На підставі того, що український уряд включив мене до списку терористів, також надходили, так би мовити, вторинні погрози. З ними теж не зовсім легко боротися,

– заявив Мютценіх.

Лідер фракції Шольца також скаржиться на "дискримінацію" щодо тих, хто, як і він, виступає за дипломатію.

"Я виступаю проти цієї жорсткості", – додав політик.

Мютценіх продовжує закликати до дипломатичних зусиль, щоб припинити агресивну війну Росії проти України.

"Моя позиція не змінилася. Більшість воєн не закінчувалися на полі бою", – підсумував політик.

Реакція МЗС на звинувачення Мютценіха

Речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на звинувачення Мютценіха.

Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності,

– зазначив Ніколенко.

Зауважимо, що у січні Мютценіх заявляв, що завданням та роллю Заходу є "підтримувати мир, нехай і крихкий, і виступати посередником у врегулюванні". Мовляв, зброю надавати Україні не потрібно. Натомість слід проводити переговори.

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