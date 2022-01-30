Завданням та роллю Заходу є "підтримувати мир, нехай і крихкий, і виступати посередником у врегулюванні". Про це заявив очільник парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх.

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Він наголосив, що постачання зброї Києву "цю роль не зміцнить".

Ми маємо наполегливо намагатися врегулювати конфлікт Росії та України шляхом дипломатії,

– сказав Мютценіх.

Політик також закликав готуватися до найгіршого, коментуючи ситуацію довкола України.

Німеччина відмовляється постачати Україні зброю: що відомо

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не постачатиме Україні зброю. Це, мовляв, буде "не корисно". У відповідь очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що такий крок "українці пам'ятатимуть десятиліттями".

У Берліні кажуть, що бояться ескалації конфлікту, яка може початись після того, як надійде озброєння. До речі, таку позицію уряду підтримують і пересічні німці. Водночас деякі країни Європейського Союзу її розкритикували.

Згодом Німеччина вирішила надати Україні 5 тисяч касок, а також допомогти добудувати бункер під Одесою.

Як держави допомагають Україні

Данія надасть Києву гроші для оборони від агресора, а також на проведення реформ. Крім того, країна може відправити зброю.

Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 120 мільйонів доларів.

США відправили до Києва чотири партії військової допомоги. Зокрема, сучасне обладнання, боєприпаси та протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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