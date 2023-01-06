Однак про нові санкції не мовиться. Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

Зверніть увагу США намагаються завадити Ірану виробляти й постачати дрони Росії: наскільки це реально

Є два інструменти

Досягти припинення постачання деталей через вторинні санкції

Річ у тім, що в дронах, які збили українські Сили ППО, є американські деталі. Зрозуміло, що американські компанії не постачали нічого в Іран. "Але американські компанії постачають щось кудись. І далі цей хтось постачає це через щось в Іран. Ось таким довгим шляхом", – пояснив політтехнолог.

​Шейтельман наголосив, що ми не звинувачуємо компанії США. Вони не могли робити це зловмисно.

Якщо вдасться позбавити Іран якихось частинок для цих безпілотників завдяки санкціям, які вже введені, то цілком можливо, що вони просто не зможуть їх виготовляти,

– зауважує політтехнолог.

Навіть таку примітивну технологію, як в цих безпілотниках, Іран не може виробляти без сторонньої допомоги. Усе-таки, акцентує Шейтельман, країна 40 років перебуває під санкціями.

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Бомбардування Ізраїлем позицій Хезболли в Дамаску

Як стверджує політтехнолог, аеропорт Дамаск – головний логістичний хаб для усіх чорних справ Росії. "Усі поставки озброєння, що ведеться терористичним організаціям, це відбувається здебільшого через Дамаск", – зауважує Шейтельман. Незрозуміло, як вони усе це туди доставляють, але факт залишається фактом.

У жовтні була атака на аеропорт Дамаска, де знищили партію дронів, готових до відправки у Росію. Саме тому у нас була перерва у дронах – спершу були, згодом ні, потім знову з'явилися. Цю перерву нам забезпечили ізраїльські ВПС, за що ми маємо бути вдячні їм у будь-якому випадку,

– відзначає Михайло Шейтельман.

Наразі мовиться про передачу розвідданих з боку американців. "США можуть попросити розбомбити той чи інший об'єкт, а Ізраїль зробить це з великим задоволенням", – каже Шейтельман.

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