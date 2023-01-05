Про це 24 каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Насправді Росії гостро необхідні іранські дрони.

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Вплинути на приватних постачальників непросто

Семиволос зазначив, що американці мають бути наполегливі й не імітуватимуть роботу. Загалом не легко вплинути на приватний бізнес. Прямих постачань товарів подвійного призначення в Іран не відбувається. А з "сірим ринком" до кінця проблему не розв'язати.

Поки існує попит, буде пропозиція. Я скептичний щодо такої можливості, в мене більше скепсису, але я вважаю, що це все одно треба в будь-якому випадку. Інакше буде зовсім погано,

– зауважив директор Центру близькосхідних досліджень.

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Вплив санкцій на іранську економіку

Він продовжив, що секторальні санкції можуть вплинути на руйнування іранської економіки. Однак нині їх немає. Є персональні санкції. Загалом, економіка Ірану перебуває в поганому стані, в майбутньому буде погіршуватись. Тим паче ще й на тлі протестів, які вже тривають понад 100 днів.

"Тобто, мені здається, що цей варіант можливий, важливий. Він як мінімум потребує координації зусиль різних країн, у першу чергу європейських, тих країн, які ще на це не пішли, й американців. Що важливо, це робота з іншим світом, які використовують свої території саме для обходу американських санкцій", – наголосив Семиволос.

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