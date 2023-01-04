Про це 24 каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Він згоден із твердженням представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, що в деяких західних виданнях є росіяни, які намагаються вкинути зневіру в ЗСУ.
До теми Новий етап війни, саміт миру та мапа Буданова: до чого Україні готуватись у 2023
Порівнювати це абсолютно недоречно
За словами Гетьмана, коли йдеться про зброю і захист своєї території та об'єктів критичної інфраструктури, то вести розрахунки зовсім некоректно.
Якщо ракета коштує дорожче, ніж дрон, то не будемо його збивати? Хай долетить до критичної інфраструктури? І завдасть шкоди. А ще й люди загинуть… Крім того, багато хто залишиться без світла, зв'язку та життя,
– зауважив Гетьман.
Він додав, що, окрім зенітно-ракетних комплексів, є ще й так звані "зенітно-кулеметні" на кшталт "Гепарда", "Шилки" тощо. Ця техніка стріляє не ракетами, а зі звичайних 30 – 35 міліметрових гармат.
На його думку, ця стаття є досить провокаційною. Тому не дивно, що в командуванні ЗСУ та загалом серед військових її сприйняли негативно.
Як це можна порахувати? Ми що – грошима змагаємося? Це – бізнес? Хто витратить більше грошей – той програв. Дивна стаття. Думаю, що незабаром у виданні вийде щось на кшталт вибачень,
– вважає Гетьман.
Військовий аналітик розкритикував статтю в NYT про ціну іранських дронів та ракет ППО: дивіться відео
Про що писали у статті NYT щодо іранських дронів
- В перші дні нового року росіяни здійснили кілька атак іранськими дронами-камікадзе по Україні. Збивали безпілотники з усього, чого тільки могли. Там навіть використали системи NASAMS.
- В The New York Times зауважили, що ціна одного іранського дрона-камікадзе – близько 20 тисяч доларів. А ракети до С-300 – 140 тисяч доларів, а NASAMS – 500 тисяч доларів.
- Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що іранські дрони становлять загрозу для українців. Тому ЗСУ їх збиватимуть усіма наявними силами та засобами.