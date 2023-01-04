Про це 24 каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Він згоден із твердженням представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, що в деяких західних виданнях є росіяни, які намагаються вкинути зневіру в ЗСУ.

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Порівнювати це абсолютно недоречно

За словами Гетьмана, коли йдеться про зброю і захист своєї території та об'єктів критичної інфраструктури, то вести розрахунки зовсім некоректно.

Якщо ракета коштує дорожче, ніж дрон, то не будемо його збивати? Хай долетить до критичної інфраструктури? І завдасть шкоди. А ще й люди загинуть… Крім того, багато хто залишиться без світла, зв'язку та життя,

– зауважив Гетьман.

Він додав, що, окрім зенітно-ракетних комплексів, є ще й так звані "зенітно-кулеметні" на кшталт "Гепарда", "Шилки" тощо. Ця техніка стріляє не ракетами, а зі звичайних 30 – 35 міліметрових гармат.

На його думку, ця стаття є досить провокаційною. Тому не дивно, що в командуванні ЗСУ та загалом серед військових її сприйняли негативно.

Як це можна порахувати? Ми що – грошима змагаємося? Це – бізнес? Хто витратить більше грошей – той програв. Дивна стаття. Думаю, що незабаром у виданні вийде щось на кшталт вибачень,

– вважає Гетьман.

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