Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Он согласен с утверждением представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, что в некоторых западных изданиях есть россияне, пытающиеся вкинуть разочарование в ВСУ.

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Сравнивать это совершенно неуместно

По словам Гетьмана, когда речь идет об оружии и защите своей территории и объектов критической инфраструктуры, вести расчеты совсем некорректно.

Если ракета стоит дороже дрона, то не будем его сбивать? Пусть долетит до критической инфраструктуры? И нанесет вред. А еще и люди погибнут… Кроме того, многие останутся без света, связи и жизни,

– заметил Гетман.

Он добавил, что, кроме зенитно-ракетных комплексов, есть еще и так называемые "зенитно-пулеметные" типа "Гепарда", "Шилки" и т.д. Эта техника стреляет не ракетами, а из обычных 30 – 35 миллиметровых пушек.

По его мнению, эта статья достаточно провокационна. Поэтому неудивительно, что в командовании ВСУ и вообще военных ее восприняли негативно.

Как это можно сосчитать? Мы что – деньгами соревнуемся? Это бизнес? Кто потратит больше денег – тот проиграл. Удивительная статья. Думаю, что вскоре в издании выйдет что-то вроде извинений,

– считает Гетьман.

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