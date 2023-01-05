Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. На самом деле России остро необходимы иранские дроны.

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Повлиять на частных поставщиков непросто

Семиволос отметил, что американцы должны быть настойчивы и не будут имитировать работу. В общем-то не легко повлиять на частный бизнес. Прямых поставок товаров двойного назначения в Иран не происходит. А с "серым рынком" до конца проблему не решить.

Пока есть спрос, будет предложение. Я скептичен по поводу такой возможности, у меня больше скепсиса, но я считаю, что это все равно нужно в любом случае. Иначе будет совсем плохо,

– заметил директор Центра ближневосточных исследований.

Семиволос о том, насколько реально США помешать Ирану производить и поставлять России дроны: смотрите видео

Влияние санкций на иранскую экономику

Он продолжил, что секторальные санкции могут повлиять на разрушение иранской экономики. Однако сейчас их нет. Есть персональные санкции. В целом экономика Ирана находится в плохом состоянии, в будущем будет ухудшаться. Тем более еще и на фоне протестов, которые уже продолжаются более 100 дней.

"То есть мне кажется, что этот вариант возможен, важен. Он как минимум нуждается в координации усилий разных стран, в первую очередь европейских, тех стран, которые еще на это не пошли, и американцев. Что важно, это работа с остальным миром, который использует свои территории именно для обхода американских санкций", – подчеркнул Семиволос.

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