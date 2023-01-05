Як зазначили в Інституті з вивчення війни, росіяни усе більше надій покладають саме на дрони з Ірану. Ними окупанти атакують критичну інфраструктуру України.

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Скільки дронів уже використали

У звіті посилаються на представника ГУР Вадима Скібіцького. Він 4 січня зазначив, що окупанти з вересня 2022 року випустили близько 660 дронів "Шахід-136" та "Шахід-131". Як зазначають аналітики, останнім часом по критичній інфраструктурі б'ють здебільшого іранськими "мопедами".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому окупантам зручніше використовувати дрони. За його словами, вони можуть краще уникати виявлення на радарах. А пов'язано це з тим, що летять безпілотники досить низько. Зазвичай їх ворог запускає по руслу Дніпра, щоб по річці дістатися Києва та почати атаку.

Ігнат зазначив, що ППО вдалося збити 540 дронів. Водночас він зауважив, що небезпечними дрони стають і в моменті збиття. Адже їхні боєголовки можуть детонувати, коли падають на землю.

Дронами випробовують ППО України

Скібіцький також зазначив, що ворог не просто так запускає цілі зграї "Шахідів". За його словами, це роблять для того, щоб прорвати оборону неба над Україною.

Тож 5 – 10 запущених безпілотників не дають бажаного результату. І саме тому ворог запускає їх великими групами. Це при тому, що Іран постачає до Росії партії по 200 – 300 дронів за раз.

Коли дрони закінчаться

Слід розуміти, що Росія та Іран законтрактували 1750 дронів. І, якщо в такому ж темпі ворог їх використовуватиме, то є всі шанси, що невдовзі закінчаться і вони. За підрахунками аналітиків з ISW, це може статися до травня 2023 року.

Тому Росія, ймовірно, прагнутиме укладання подальших угод з Іраном щодо постачання систем високоточної зброї іранського виробництва, щоб посилити свою кампанію проти критично важливої інфраструктури України,

– зазначили в ISW.

Зауважимо, що 1 січня інформаційне агентство уряду Ірану заявило, що Москва та Тегеран працюють над побудовою нового трансконтинентального торговельного шляху. З його допомогою дві держави-терористки обходитимуть санкції, а також "іноземне втручання".

Додамо, що раніше висловлювалися припущення про можливу передачу не лише дронів, а й балістичних ракет. Але Іран з останніми не поспішає. Зокрема й тому, що побоюється посилення санкцій проти себе.

Тим часом розслідувачам вдалося встановити імена чотирьох операторів дронів "Шахід". У цьому матеріалі ми розповіли, що таке "Соколіная охота" та як вона пов'язана з атаками дронами по території України.