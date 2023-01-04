Так, останні масовані атаки росіян були меншими, щонайменше на 30 ракет. А це означає, що близько 5 ракетоносіїв ворога не змогли виконати бойове завдання або ж були виведені з ладу. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Росія може зменшити кількість ракетних атак

До того ж росіяни нещодавно вперше використали під час масованих атак каспійську флотилію. Це свідчить про те, що загарбники мають проблеми з логістикою, а може й з виробництвом ракет.

Однак ракети у Росії є і вони в неї не закінчаться. Країна-агресорка постійно виробляє певну кількість нових ракет – щонайменше одну ракету щодня. Тобто щомісяця росіяни можуть виготовити близько 30 ракет різних типів.

За два місяці – це вже готова хвиля для виконання бойового завдання, тому росіяни, ймовірно, зменшать кількість ракетних атак або розтягнуть підготовку до них,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, навіть якщо окупанти вистріляють всі наявні ракети, то з періодичністю у два місяці зможуть влаштовувати масовані атаки. Крім того, вони можуть збільшити інтенсивність обстрілів за допомогою використання старих радянських ракет, зокрема Х-22 або Х-55.

Окупанти атакуватимуть Київ "Шахідами"

"Повністю ракети у них не закінчаться, а от збільшення часу між атаками вони можуть займати "Шахідами", – припустив полковник запасу ЗСУ.

На його думку, загарбники використовуватимуть іранські дрони, щоб кошмарити Україну. А через те, що на всю територію нашої держави їх не вистачить й ефект від таких атак буде дуже маленьким, то росіяни спрямовуватимуть дрони-камікадзе на українську столицю.

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Так, коли окупанти спрямовують іранські безпілотники на різні точки, то нашій системі протиповітряної оборони легше їх перехоплювати. Набагато складніше їх збивати, коли вони йдуть лише на Київ. Крім того, у такий спосіб загарбники морально тиснутимуть на українців.

Світан додав, що "Шахіди" є контактними боєприпасами й вибухатимуть від удару об землю, навіть якщо їх збили. Тож росіяни набагато емоційніше сприйматимуть вибухи саме поблизу столиці, а не якоїсь, наприклад, ферми. А російські пропагандисти можуть "розганяти" такі випадки.

Тобто хвилі будуть зосереджені переважно на Київ та вночі,

– підкреслив військовий експерт.

Він пояснив, що нічними атаками російські загарбники планують унеможливити роботу української авіації, а відтак – ускладнити збиття безпілотників.

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Чи зможе Росія збільшити інтенсивність атак дронами

Дрони мають певні пускові установки й інтенсивність атак залежить від їхньої кількості та екіпажу, який може ці установки обслуговувати. На думку Світана, максимальну кількість безпілотників, які за один раз могли випустити росіяни, ми могли побачити в районі Нового року. Тоді завдання окупантів було – максимально зіпсувати нам свято.

Це максимум, який ми побачили. Ймовірно, більше вже не буде – саме кількість в одній хвилі, але це не зменшує проблему,

– сказав військовий експерт.

Утім, українські захисники навчилися ефективно протистояти цій загрозі. Ба більше, на думку полковника ЗСУ, наші бійці й надалі утримуватимуть кількість збити безпілотників ворога на рівні 100%.

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Наскільки тривалими будуть атаки "Шахідами"

Українська розвідка повідомляла, що Росія отримала від Ірану 250 дронів-камікадзе. На думку Світана, половину з них російські окупанти вже використали

"Кілька днів, найімовірніше всі свята, вони намагатимуться пробити оборону. Загалом перед ними стоятиме завдання не військового, а більше медійного плану – показувати постійний рух, нашу реакцію на обстріли "Шахідами" та якісь кадри. А де не виходить – домальовувати", – зауважив полковник запасу ЗСУ.