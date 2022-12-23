Про це 24 каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. За його словами, таке потенційне розширення співпраці може містити ті види зброї, про які вже багато говорили в Україні.
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Що Іран міг би передати Росії
Як припускає Гендельман, насамперед Іран може продовжувати постачати безпілотники, які вже використовували окупанти. Це – Shahed 136, Shahed 131 та Mohajer 6.
Також Іран може передати Росії власні балістичні ракети. Про це вже давно говорили в ЗМІ, однак, на щастя, поки що цього не сталося.
Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети в достатній кількості, то це створить для України серйозну проблему. Бо як в цій сфері, так і у сфері безпілотників в Росії є нестача,
– зазначив Гендельман.
Яку зброю теоретично міг би надати Ізраїль для України: дивіться відео
Як Ізраїль міг би допомогти Україні
Гендельман підкреслив, що поки що можна говорити про це лише теоретично. Адже тут важливе політичне рішення країни.
Звісно, Україні допомогла б система ППО "Залізний купол". Вона змогла б прикрити прифронтові території в Херсонській, Харківській, Запорізькій областях від ударів з реактивних систем залпового вогню. Також сюди можна додати ЗРК SPYDER.
Крім того, є велика номенклатура протитанкових ракет. Та і в принципі в пресі багато давали непідтверджених повідомлень, що Ізраїль дав згоду європейським країнам на постачання зброї, де є ізраїльські компоненти,
– наголосив Гендельман.
Окрім цього, Ізраїль міг би передати різні системи обробки даних, розвідки, управління боєм та вогнем, які суттєво допомогли б українцям. Однак наразі потрібне політичне рішення від самого Ізраїлю.
Іран нібито хоче розширити співпрацю із Росією
- Іран нібито планує і надалі продовжувати співпрацю із Росією. Вони мають далекосяжні плани щодо постачання передових систем озброєння для Росії. Однак, звісно, Іран хоче робити це секретно.
- Про такі плани країн зауважив глава ізраїльського розвідувального агентства "Моссад" Давид Барнеа. Він розповів про це у Єрусалимі 22 грудня.
- Крім того, під час виступу перед конгресом США Володимир Зеленський заявив, що Іран є спільником Росії в геноциді українського народу. В МЗС Ірану дуже обурилися на це. Там зауважили, що звинувачення нібито "безпідставні", а терпіння Тегерану не є "нескінченним".