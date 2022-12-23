Об этом 24 каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман. По его словам, такое потенциальное расширение сотрудничества может содержать те виды оружия, о которых уже много говорили в Украине.

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Что Иран мог бы передать России

Как предполагает Гендельман, прежде всего Иран может продолжать поставлять беспилотники, которые уже использовали оккупанты. Это – Shahed 136, Shahed 131 и Mohajer 6.

Также Иран может передать России свои баллистические ракеты. Об этом уже давно говорили в СМИ, однако, к счастью, пока этого не произошло.

Если Иран передаст России баллистические ракеты в достаточном количестве, это создаст для Украины серьезную проблему. Ибо как в этой сфере, так и в сфере беспилотников в России есть недостаток,

– отметил Гендельман.

Какое оружие теоретически мог бы предоставить Израиль для Украины: смотрите видео

Как Израиль мог бы помочь Украине

Гендельман подчеркнул, что пока можно говорить об этом только теоретически. Ведь здесь важно политическое решение страны.

Конечно, Украине помогла бы система ПВО "Железный купол". Она смогла прикрыть прифронтовые территории в Херсонской, Харьковской, Запорожской областях от ударов с реактивных систем залпового огня. Также сюда можно добавить ЗРК SPYDER.

Кроме того, есть обширная номенклатура противотанковых ракет. Да и в принципе в прессе многие давали неподтвержденные сообщения, что Израиль дал согласие европейским странам на поставку оружия, где есть израильские компоненты,

– подчеркнул Гендельман.

Кроме того, Израиль мог бы передать различные системы обработки данных, разведки, управления боем и огнем, которые бы существенно помогли украинцам. Однако пока нужно политическое решение от самого Израиля.

Иран якобы хочет расширить сотрудничество с Россией.