В ночь с 30 декабря и 2 января во время массированной авиа атаки бойцы сбили вражеские беспилотники, пытавшиеся поразить критическую инфраструктуру столицы.

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Как сбивают вражеские дроны-камикадзе над Киевом

Мобильные группы 241 бригады территориальной обороны Киева, ДФТГ Т-2 "Демеевка" и ДФТГ "Мрия" прикрывают Киев на южном направлении. Именно эти военные в ночь с 30 декабря и 2 января сбили вражеские беспилотники во время массированной атаки на Киев. Враги пытались "Шахидами" поразить критическую инфраструктуру столицы.

В частности, командир роты Т-2 "Демеевка", полковник Олег Сморчков рассказал, что вражеский дрон летел примерно 50 метров над ними в направлении критической инфраструктуры. Выстрелами его удалось повредить, в результате чего летательный аппарат упал, не долетев до объекта. В результате повреждения критической инфраструктуры удалось избежать.

2 января по боевой тревоге была ответная команда, поступающая в случае нападения "Шахидов". Моя огневая группа заняла огневые позиции. Вот это наша основная позиция – пулемет. С юга мы прикрываем Киев и объекты критической инфраструктуры,

– рассказал Сморчков.

Также он поблагодарил бойцов из других подразделений, предупреждающих о пересечении границы дронами. Это дает время спокойно подготовиться к обороне, на что есть больше времени добивать БПЛА, которые не успели сбить защитники других направлений.

Защита Киева от дронов-камикадзе 30 декабря и 2 января: смотрите видео

Атаки "Шахидами" участятся