Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький нагадав, що окупанти використовують 2 типи іранських безпілотників. Вони справді містять іноземні компоненти.

До речі У ГУР оцінили шанси завершити війну у 2023 році

Скібіцький відзначив, що ці безпілотники добре зроблені, особливо Mohajer-6. Вони схожі на турецькі Bayraktar.

Компоненти легко закупити

Так, дрони Mohajer-6 і Shahed виготовляють з елементів і компонентів, які надходять з різних країн. Наприклад, із США та Японії, а також з багатьох європейських країн, включаючи Австрію і, можливо, навіть Італію.

Компоненти можна легко придбати на відкритому ринку. Крім того, дрони легко збираються. Про цю проблему повідомили всім залученим країнам, попросивши їх більше не продавати ці компоненти. Також роль грають санкції.

Росія ще може атакувати дронами

Аналітики в американського Інституту з вивчення війни попередили, що у ворога достатньо дронів, щоб здійснити кілька масованих атак.

Водночас є дані, що росіяни вже витратили 88% запасів безпілотників, отриманих від Ірану. Однак Тегеран повинен передати Росії ще 1000 таких дронів. Це передбачає контракт між двома країнами.