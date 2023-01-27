Об этом говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача. По его данным, народный депутат начала нового года провел в Дубае.

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Что известно об отдыхе Тимошенко в Дубае

Юлия Тимошенко проживала на вилле пятизвездочной гостиницы "Kempinski" на насыпном острове Палм-Джумейра. В расследовании отмечают, что в Дубае лидер "Батькивщины" ведет осторожный образ жизни. Ее невозможно увидеть, например, на набережной, где утром и вечером любят гулять здешние отдыхающие.



Юлия Тимошенко / Фото УП



Муж Юлии Тимошенко Александр / Фото УП

Покидая квартиру, Тимошенко по осторожности садится в авто не на улице, а в подземном паркинге.

Журналистам УП удалось наблюдать за отдыхом Тимошенко и ее мужа на закрытом частном пляже гостиницы 5 января. Однако как только народная депутатка заметила внимание к себе, она сразу покинула пляж.



Отдых Тимошенко в Дубае / Фото УП

По данным УП, через пять дней после этого Тимошенко вернулась в Киев.

Также журналисты отмечают, что семья дочери политики переехала в Дубай еще до начала полномасштабного вторжения и сейчас там живет с непродолжительными выездами в Европу.

2 месяца назад журналисты УП зафиксировали зятя Тимошенко Артура Чечоткина в гостинице "Kempinski" в Вене, когда лидер "Батькивщины" приезжала в столицу Австрии с рабочим визитом.

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