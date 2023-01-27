Родина депутатки забороненої в Україні партії ОПЗЖ вирішила відсидіти війну в Об'єднаних Арабських Еміратах. Королевська із сім'єю зараз проживає у Дубаї в Address Beach Resort.

До теми На віллі п'ятизіркового готелю: як Юлія Тимошенко зустріла новий рік у Дубаї

Що Королевська робить у Дубаї

За інформацією УП, 17 жовтня Королевську з чоловіком Юрієм Солодом помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела видання стверджують, що тоді подружжя придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів.

Готель, в якому проживає Королевська із сім'єю / Скриншот

Хто з українських політиків відсиджується в ОАЕ: дивіться відео

Крім того, у Дубаї помітили старшого сина Королевської. Депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод, ймовірно, також вирішив відпочити від війни.

Ростислав Солод у Дубаї / Скриншот

У розслідуванні йдеться про те, що Віктор Медведчук доручив саме Королевській залишитись в Україні й чекати окупації, аби перехопити владу у свої руки.

Зверніть увагу! 23 січня РНБО вирішила на час воєнного стану випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. З інших причин виїзд за кордон тепер заборонений. Це стосується народних депутатів, суддів, прокурорів, голів ОДА тощо.

Скандальна поїздка Тищенка: що відомо