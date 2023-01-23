Депутатів можуть позбавити мандатів через російські паспорти. Про це повідомили джерела у парламенті.

До теми "Чесно" назвав нардепів, які проти позбавлення мандатів обранців від ОПЗЖ: реакція політсил

Нардепів від ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів

Найближчим часом очікуємо на новий Указ президента про позбавлення українського громадянства декількох нардепів Верховної Ради від колишньої фракції ОПЗЖ. На підставі наявності у них російських паспортів,

– кажуть у джерелі.

Мовиться про таких депутатів:

Олександр Пономарьов,

Наталія Королевська,

Юрій Солод,

Олег Волошин.

Після цього мають припинити повноваження цих депутатів.

"Далі – за планом голосування у парламенті за дострокове припинення їх повноважень, як це вже було у січні", – додало джерело.

Офіс генпрокурора міг відкрити справу проти всіх депутатів ОПЗЖ

Нещодавно військовий Юрій Гудименко розповів, що проти всіх депутатів від забороненої "Опозиційної платформи – за життя" могли відкрити кримінальну справу. В Офісі генпрокурора наразі не підтверджують.

Гудименко також оприлюднив витяг з ЄРДР, де вказано, що депутати ОПЗЖ допомагали Росії у проведенні підривної діяльності проти України. Вони висловлювати офіційну позицію держави-агресорки в умовах воєнного стану.