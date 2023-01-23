Депутатів можуть позбавити мандатів через російські паспорти. Про це повідомили джерела у парламенті.
До теми "Чесно" назвав нардепів, які проти позбавлення мандатів обранців від ОПЗЖ: реакція політсил
Нардепів від ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Найближчим часом очікуємо на новий Указ президента про позбавлення українського громадянства декількох нардепів Верховної Ради від колишньої фракції ОПЗЖ. На підставі наявності у них російських паспортів,
– кажуть у джерелі.
Мовиться про таких депутатів:
- Олександр Пономарьов,
- Наталія Королевська,
- Юрій Солод,
- Олег Волошин.
Після цього мають припинити повноваження цих депутатів.
"Далі – за планом голосування у парламенті за дострокове припинення їх повноважень, як це вже було у січні", – додало джерело.
Офіс генпрокурора міг відкрити справу проти всіх депутатів ОПЗЖ
Нещодавно військовий Юрій Гудименко розповів, що проти всіх депутатів від забороненої "Опозиційної платформи – за життя" могли відкрити кримінальну справу. В Офісі генпрокурора наразі не підтверджують.
Гудименко також оприлюднив витяг з ЄРДР, де вказано, що депутати ОПЗЖ допомагали Росії у проведенні підривної діяльності проти України. Вони висловлювати офіційну позицію держави-агресорки в умовах воєнного стану.