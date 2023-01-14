На таку подію відреагував в інтерв'ю й секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив, що його позиція щодо ОПЗЖ була сформована давно.

Цікаво Депутатів-зрадників позбавляють громадянства: чому процес тривалий

Санкції проти цих осіб вводили ще до повномасштабної війни

Олексій Данілов розповів, що особи, яких позбавили громадянства, уже перебувають під санкціями РНБО, які ввів проти них Володимир Зеленський. А вводили їх ще до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Ба більше, це був перший випадок, коли їх застосували проти "кума Путіна" та його дружини.

Ми тим самим готувались до 24 лютого. Уявіть, якби нам усі ці пропагандисти щось таке розповідали до останнього на своїх фінансованих із Росії пропагандистських каналах,

– підкреслив він.

Також позбавлення громадянства означає, що ці одіозні особи позбудуться й своїх депутатських мандатів.

На їхніх руках – кров

Однак відомо, що наразі ще є у Верховній Раді депутати, які колись входили до ОПЗЖ. Наприклад, проросійський політик, депутат Нестор Шуфрич, який керує Комітетом ВРУ з питань свободи слова. Їм секретар РНБО також дав пораду.

Що стосується депутатів від ОПЗЖ, які ходять до Верховної Ради, очі опускають – їх винесуть уперед ногами. Підіть із богом, залиште той мандат і відпочивайте собі. У вас руки по лікоть в крові у всіх, хто кликав сюди "русскій мір",

– сказав він.

Олексій Данілов підкреслив, що його позиція щодо ОПЗЖ була сформована ще до повномасштабної війни, і, на його думку, вони є ворожою політичною силою, "яка займає абсолютно недержавницьку позицію". Тож усі ці проросійські діячі, які також дотичні до цієї трагедії повинні піти з політики та "залишити нашу країну в спокої".

Позбавлення громадянства одіозних осіб: що відомо