На это событие отреагировал в интервью и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что его позиция к ОПЗЖ была сформирована давно.
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Санкции против этих лиц вводились еще до полномасштабной войны
Алексей Данилов рассказал, что лица, лишенные гражданства, уже находятся под санкциями СНБО, которые ввел против них Владимир Зеленский. А вводили их еще до полномасштабного вторжения России 24 февраля. Более того, это был первый случай, когда их применили против "кума Путина" и его жены.
Мы тем самым готовились к 24 февраля. Представьте, если бы все эти пропагандисты что-то такое рассказывали до последнего на своих финансируемых из России пропагандистских каналах,
– подчеркнул он.
Также лишение гражданства означает, что эти одиозные лица лишатся и своих депутатских мандатов.
На их руках – кровь
Однако известно, что пока еще есть в Верховной Раде депутаты, когда-то входившие в ОПЗЖ. К примеру, пророссийский политик, депутат Нестор Шуфрич, руководящий Комитетом ВРУ по вопросам свободы слова. Им секретарь СНБО также дал совет.
Что касается депутатов от ОПЗЖ, которые ходят в Верховную Раду ,глаза опускают — их вынесут вперед ногами. Идите с богом, оставьте тот мандат и отдыхайте себе. У вас руки по локоть в крови у всех, кто звал сюда "русский мир",
– сказал он.
Алексей Данилов подчеркнул, что его позиция к ОПЗЖ была сформирована еще до полномасштабной войны, и, по его мнению, они являются враждебной политической силой, "занимающей абсолютно негосударственную позицию". Все эти пророссийские деятели, которые также причастны к этой трагедии, должны уйти из политики и "оставить нашу страну в покое".
Лишение гражданства одиозных лиц: что известно
- Указ о лишении гражданства Медведчука, Кузьмина, Козака и Деркача Владимир Зеленский подписал 10 января. Он подчеркнул, что "если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия будут соответствующими".
- Также Президент Украины подчеркнул, что эти лица должны жить в том государстве, гражданство которого имели еще раньше. А также добавил, что это не последние такие решения.
- Отметим, что депутаты ВР уже проголосовали за лишение этих лиц мандатов. При этом по каждому из бывших депутатов набиралось более 300 голосов.