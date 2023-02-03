Президент Украины обратился к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.

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Что сказал Зеленский

Отметим, что петиция была опубликована 9 января и собрала более 37 000 голосов. Ее авторы предлагали президенту выйти с законодательной инициативой по лишению мандатов народных депутатов из бывшей партии ОПЗЖ.

Глава государства также подчеркнул, что в законодательстве Украины нет инструментов, которые позволили бы одномоментно и срочно лишить депутатов своих мандатов.

Зеленский пояснил, что любые проекты законов заранее готовятся аппаратом Верховной Рады по представлению комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий с учетом предложений депутатских фракций (депутатских групп) в соответствии с утвержденной повесткой дня сессии Верховной Рады и подаются на рассмотрение Согласительного совета.

В декабре президент уже отвечал на похожую петицию. Тогда он поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть предложение о лишении мандата всех народных депутатов от запретной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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