На сайте представительства Президента Украины опубликовали петицию с требованием лишить Бойко звания. Она собрала около 27 тысяч подписей из 25 необходимых.
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Петиция уже получила ответ. В представительстве Зеленского отметили, что действующее законодательство предусматривает 2 механизма лишения государственных наград:
- по Закону Украины "О государственных наградах Украины" президент может забрать звание из-за тяжкого преступления;
- по Закону Украины "О санкциях". Тогда лишение государственных наград является персональной санкцией в отношении физического лица, осуществляющего террористическую деятельность.
Что предложил президент
Зеленский отметил, что в него не поступали материалы, соответствующие определенным законом основаниям для лишения Бойко звания Героя. Однако президент обратился к премьер-министру Украины Денису Шмигалю.
Попросил изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Юрия Бойко и проинформировать о результатах, – отметил Зеленский.
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