На сайте представительства Президента Украины опубликовали петицию с требованием лишить Бойко звания. Она собрала около 27 тысяч подписей из 25 необходимых.

К теме Лидера ОПЗЖ Бойко заметили на курорте Карловы Вары: журналисты опубликовали фото

Петиция уже получила ответ. В представительстве Зеленского отметили, что действующее законодательство предусматривает 2 механизма лишения государственных наград:

по Закону Украины "О государственных наградах Украины" президент может забрать звание из-за тяжкого преступления;

по Закону Украины "О санкциях". Тогда лишение государственных наград является персональной санкцией в отношении физического лица, осуществляющего террористическую деятельность.

Что предложил президент

Зеленский отметил, что в него не поступали материалы, соответствующие определенным законом основаниям для лишения Бойко звания Героя. Однако президент обратился к премьер-министру Украины Денису Шмигалю.

Попросил изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Юрия Бойко и проинформировать о результатах, – отметил Зеленский.

Что происходит с нардепами уже запрещенной ОПЗЖ: последние новости