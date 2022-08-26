Об этом сообщили журналисты-расследователи "Схэм". Они опубликовали фото с 63-летним нардепом.

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Ответ от окружения Бойко

Журналисты обратились к представителю Бойко. Они спросили о цели визита нардепа в Карловы Вары и есть ли он в пределах депутатских полномочий.

Спикер ответил "Схемам", что Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится на лечении,

– отметили расследователи.



Юрия Бойко сфотографировали на курорте в Чехии / Фото "Схем"

Другие беглецы из ОПЗЖ

Соратник Виктора Медведчука и скандальный столичный застройщик Вадим Столар скрывается на Лазурном побережье Франции. Журналисты-расследователи узнали, что он проживает в имении в Ницце.

Известно, что с 24 февраля Столар ни разу не участвовал в заседании Верховной Рады. Нардеп оставил Украину за несколько дней до полномасштабного вторжения.

Также журналисты заметили соратника Столара – Игоря Абрамовича. Он также скрылся до 24 февраля и находился на живописном мысе Кап-Ферра.

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