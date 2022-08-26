Про це повідомили журналісти-розслідувачі "Схем". Вони опублікували фото з 63-річним нардепом.
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Відповідь від оточення Бойка
Журналісти звернулись до речника Бойка. Вони запитали про мету візиту нардепа до Карлових Вар і чи є він у межах депутатських повноважень.
Речник відповів "Схемам", що Бойко "взяв відпустку власним коштом з 22 по 29 серпня", а у Карлових Варах перебуває на лікуванні,
– зазначили розслідувачі.
Юрія Бойка сфотографували на курорті у Чехії / Фото "Схем"
Інші втікачі з ОПЗЖ
Соратник Віктора Медведчука і скандальний столичний забудовник Вадим Столар ховається на Лазурному узбережжі Франції. Журналісти-розслідувачі дізналися, що він мешкає у маєтку в Ніцці.
Відомо, що з 24 лютого Столар жодного разу не взяв участь у засіданні Верховної Ради. Нардеп залишив Україну за кілька днів до повномасштабного вторгнення.
Також журналісти помітили соратника Столара – Ігоря Абрамовича. Він також втік до 24 лютого і перебував на мальовничому мисі Кап-Ферра.
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