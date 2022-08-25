На сайті мовиться, що зареєстрували постанову 24 серпня – у День Незалежності України. Ініціювали законопроєкт Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв, Софія Федина та Олег Дунда.

Зауважте Агент фсб мав доступ до Верховної Ради: повинен був накидати "жучків" у кулуарах

Припинити повноваження 42 нардепів пропонують у зв'язку з тим, що ці люди ведуть активну антиукраїнську діяльність, а також – через їхній вихід зі складу депутатської фракції ОПЗЖ й виїзди на постійне проживання за межі України.

Фракція ОПЗЖ припинила своє існування у Раді

Свою діяльність у Верховній Раді ОПЗЖ припинила ще 14 квітня. Відповідне рішення ухвалила РНБО. Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді 12 травня 2022 року офіційно припинила своє існування.

Депутати від ОПЗЖ почали тікати з України ще за декілька днів до повномасштабного вторгнення росії. Загалом упродовж 3 днів вилетіло 60 чартерів.

Колаборанти з ОПЗЖ допомагали знищувати Маріуполь

Вадим Бойченко – мер Маріуполя – розповів, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення били по об'єктах критичної інфраструктури міста. Їм допомагали колаборанти. На співпрацю з окупантами пішли місцеві депутати, майже вся фракція ОПЗЖ. Прізвища зрадників – відомі.

Зауважте – ОПЗЖ заявила, що вони припинили своє існування: дивіться відео