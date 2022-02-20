Переважно ними вилетіли представники фракції ОПЗЖ та їхні родини. Про це заявила депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська.

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СБУ ускладнила процес дозволу на виліт

За словами депутатки, нещодавно СБУ ускладнила процес отримання дозволів на виліт приватними бортами.

Якщо раніше отримання дозволу потребувало 3 днів, то зараз 7. Інакше б вилетіла вся фракція ОПЗЖ,

– заявила Василевська.

Вона стверджує, що представники інших політсил переважно залишаються в Україні, зокрема, в Києві. Вони разом з родинами та дітьми.

Хто вже покинув Україну

ЗМІ повідомляли, що дружина кума Путіна Віктора Медведчука виїхала з України до Білорусі. Оксана Марченко покинула країну поспішно.

Уже кілька днів мера Кривого Рогу Юрія Вілкула не було в Україні. За непідтвердженою інформацією, він вилетів до Відня.

Також перед датою "нападу" 16 лютого з України виїхали 23 нардепи, переважно з ОПЗЖ, та низка олігархів. Президент Володимир Зеленський закликав їх повернутися.

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Повний допис Ольги Василевської

60 чартерних рейсів, левову частку яких наповнили представники фракції ОПЗЖ та їхні родини, вилетіли з України протягом останніх трьох діб.

Днями Служба безпеки України ускладнила процес отримання дозволів на виліт приватними бортами. Якщо раніше отримання дозволу потребувало 3 днів, то зараз 7. Інакше б вилетіла вся фракція ОПЗЖ.

Представники інших політичних сил переважно залишаються в Україні, зокрема, в Києві. Разом з родинами та дітьми.