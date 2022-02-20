В основном ими вылетели представители фракции ОПЗЖ и их семьи. Об этом заявила депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская.

К теме ОПЗЖ – единственная фракция, отказавшаяся от участия в заседании СНБО о возможном нападении России

СБУ усложнила процесс разрешения на вылет

По словам депутата, недавно СБУ усложнила процесс получения разрешений на вылет частными бортами.

Если раньше получение разрешения требовало 3 дней, то сейчас 7. Иначе вылетела бы вся фракция ОПЗЖ,

– заявила Василевская.

Она утверждает, что представители других политсил в основном остаются в Украине, в частности, в Киеве. Они вместе с семьями и детьми.

Кто уже покинул Украину

СМИ сообщали, что супруга пророссийского политика Виктора Медведчука и кума Путина уехала из Украины в Беларусь. Оксана Марченко покинула страну поспешно.

Уже несколько дней мэра Кривого Рога Юрия Вилкула не было в Украине. По неподтвержденной информации, он вылетел в Вену.

Также перед датой "нападения" 16 февраля из Украины выехали 23 нардепа, преимущественно из ОПЗЖ, и ряд олигархов. Президент Владимир Зеленский призвал их вернуться.

ОПЗЖ стала жертвой Путина: смотрите видео с аргументами

Полный пост Ольги Василевской

60 чартерных рейсов, львиную долю которых наполнили представители фракции ОПЗЖ и их семьи, вылетели из Украины за последние три дня.

На днях Служба безопасности Украины усложнила процесс получения разрешений на вылет частными бортами. Если раньше получение разрешения требовало 3 дней, то сейчас 7. Иначе вылетела бы вся фракция ОПЗЖ.

Представители других политических сил в основном остаются в Украине, в частности, в Киеве. Вместе с семьями и детьми.