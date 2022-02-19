При этом она была на дорогой машине и в сопровождении охраны. Марченко надела маску и очки, вероятно, чтобы не привлекать лишнее внимание.

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Уехала в Беларусь

Как сообщается, Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, через пропускной пункт в Черниговской области. Она уехала в Беларусь.

Марченко уехала из Украины: смотрите видео

Депутаты и бизнесмены выезжали из Украины

На фоне угрозы российского вторжения в Украину депутаты, в большинстве от партии ОПЗЖ, и некоторые олигархи покидали государство. Таких нардепов было больше 20.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам не обошел вниманием новости о том, что несколько олигархов покинули территорию нашей страны. Глава государства призвал их вернуться.

Согласно информации Верховной Рады, участие в пленарном заседании 15 февраля приняли 8 из 23 народных депутатов, которые накануне находились заграницей.

Марченко хотела быть в политике: смотрите видео