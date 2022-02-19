При цьому вона була на дорогій машині та в супроводі охорони. Марченко одягнула маску та окуляри, ймовірно, щоб не привертати зайвої уваги.

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Поїхала у Білорусь

Як повідомляється, Марченко перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків, через пропускний пункт у Чернігівській області. Вона поїхала до Білорусі.

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Депутати та бізнесмени виїжджали з України

На тлі загрози російського вторгнення в Україну депутати, в більшості від партії ОПЗЖ, та деякі олігархи покидали державу. Таких нардепів було понад 20.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців не оминув новини про те, що кілька олігархів покинули територію нашої країни. Глава держави закликав їх повернутися.

Згідно з інформацією Верховної Ради, участь у пленарному засіданні 15 лютого взяли 8 з 23 народних депутатів, які напередодні перебували закордоном.

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