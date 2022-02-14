По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на заседании присутствовали представители 4 парламентских фракций. Однако ОПЗЖ отказались приходить на заседание, сообщает 24 канал.

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Кто присутствовал на заседании

Алексей Данилов рассказал, что на заседании присутствовали представители силовых структур, премьер-министр Денис Шмигаль, представители парламентских фракций и руководство Верховной Рады.

ОПЗЖ отказалось от участия в этом мероприятии,

– заявил Данилов.

Стоит отметить, что, скорее всего, фракции представляли их руководители, поскольку на заседание, которое должно было быть 13 февраля, так и планировали. Сопредседатели фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и Юрий Бойко, очевидно, решили отказаться от участия.

Депутаты ОПЗЖ вылетели за границу

По состоянию на 14 февраля 2022 года за границей находятся 23 народных депутата Украины. Эту информацию подтвердил и секретарь СНБО. В СМИ обнародовали перечень депутатов, согласно которому 12 из 23 нардепов – из ОПЗЖ. В их числе и сопредседатель фракции Вадим Рабинович.

Список депутатов ОПЗЖ, которые сейчас заграницей:

Абрамович Игорь – 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша); Плачкова Татьяна – 13 февраля улетела в Вену (Австрия); Борт Виталий – 3 февраля улетел в Стамбул (Турция); Пузанов Александр – 13 февраля вылетел в Доху (Катар); Кива Илья – 30 января отправился в Аликанте (Испания); Королевская Наталья – 9 февраля улетела в Ригу (Латвия); Левочкин Сергей – 10 февраля улетел в Венецию (Италия); Левочкина Юлия – 26 января отправилась в Ниццу (Франция); Рабинович Вадим – 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль); Солод Юрий – 9 февраля отправился в Ригу (Латвия); Столар Вадим – 12 февраля отправился в Ниццу (Франция); Волошин Олег – 14 февраля на машине пересек границу с Беларусью.

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