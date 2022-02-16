Про це повідомили журналісти Кривого Рогу з посиланням на власні джерела. Вони переконують, що 11 лютого виконувач обов'язків міського голови Кривого Рогу вилетів з України.

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Вілкул в Австрії

За попередньою інформацією, у п'ятницю, 11 лютого Юрій Вілкул перебував в Одесі. Звідти він вилетів рейсом австрійських авіаліній AUA620 до Відня.

Із одеського аеровокзалу літак прибув до аеропорту "Швехат" у столиці Австрії. Пасажири скористалися терміналом №3.

Журналістці 24 каналу не вдалося отримати коментар щодо ситуації у мерії Кривого Рогу – в профільних управліннях просто не підіймали слухавки, в непрофільних – нічого не знають про це. Офіційних даних про поїздку Юрія Вілкула також не публікували на сайті виконкому.

Водночас пресслужба Криворізької міськради виставила фото з відзначення Дня єдності, яке влаштували в Кривому Розі 16 лютого за дорученням Вілкула. Самого очільника міста там не було.

Втеча за кордон

На тлі повідомлень про військову загрозу з боку Росії на кордонах України, чимало олігархів та депутатів виїхало за кордон. Зокрема, представники ОПЗЖ Ілля Кива, Наталія Королевська, Вадим Рабінович, Сергій Льовочкін, а також Вадим Новинський, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші.

Водночас в одеських сервісних центрах суттєво зросли черги та попит на закордонні паспорти. Щодня працівники міграційної служби обслуговують в середньому 400 людей.

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