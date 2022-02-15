Одеські журналісти зафіксували шалені черги за закордонними документами. Попит зріс у кілька разів.

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Черги за паспортами

Як розповіла в коментарі 24 каналу начальниця управління Державної міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк, працівники сервісних центрів щодня обслуговують в середньому 400 людей.



Шалені черги за закордонними паспортами / Фото з телеграму "Компас Одеса"

Це у 3 – 4 рази більше, ніж зазвичай. Люди записуються за послугою здебільшого в електронну чергу, але чимало одеситів приходять оформити документи особисто.



Кількість охочих отримати документи зросла в кілька разів / Фото з телеграму "Компас Одеса"

За словами Олени Погребняк, ажіотаж розпочався одразу після вихідних 12 – 13 лютого. Зазначимо, що напередодні в посольстві Ізраїлю закликали громадян своєї країни повернутися або утриматися від поїздок до України.

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Втеча олігархів

На тлі постійних повідомлень про загрозу військової агресії Росії, з України на вихідних повтікали бізнесмени й олігархи. Попередньо відомо про виліт літаків з Рінатом Ахметовим, Борисом Колесниковим, Ігорем Абрамовичем, Вадимом Новинським та іншими.



Попит на послугу зріс після вихідних / Фото з телеграму "Компас Одеса"

Раніше стало відомо про скупчення 140 тисяч російських військових біля кордонів України. Глава Кремля влаштував і масштабну блокаду Чорного моря, а до Білорусі перекинув військову техніку для нібито спільних навчань.

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Водночас російські ЗМІ з посиланням на міноборони країни-агресорки повідомили про відведення частини військ від українських кордонів. Підрозділи нібито мають повернутися в свої гарнізони, але спільні навчання з білорусами ще тривають.

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